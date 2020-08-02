İzmir'de alevlerle mücadele (Risk altındaki evler boşaltılıyor)
İzmir'in Menderes bölgesinde alevlerle mücadele devam ediyor. Rüzgarın yön değiştirmesiyle yangın da yön değiştirdi ve denize yöneldi. Alevlerin yerleşim alanlarını da tehdit etmeye başlaması üzerine Menderes Kaymakamlığı, bölgede bulunan bir sitenin tahliyesine karar verdi. Jandarma ekipleri, site içinde yaptıkları anonslarla vatandaşların evleri boşaltmasını istedi. NTV ekibinden Merih Ak, gelişmeleri canlı yayında aktardı.
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NTV Haber 02.08.2020 - 21:09| Son Güncelleme : 02.08.2020 - 21:49
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