İzmir'de hacze giden avukata saldırı

İzmir'de bir avukat, haciz işlemi için gittiği işyerinde saldırıya uğradı. Saldırgan, başına silah dayadığı avukat Ege Ogeday Burduroğlu'nu darbetti. Olayla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "İzmir Başsavcılığı, aynı hassasiyetle bu zorbalığa karşı gereğini yerine getirmektedir" dedi.
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NTV Haber 16.06.2021 - 04:00| Son Güncelleme : 16.06.2021 - 04:07
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