İzmir'de bir kadın, pencereden düşen eşyadan son anda kurtuldu
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde kaldırımda yürüyen bir kadın, nakliye firmasının asansörle taşırken düşürdüğü eşyanın altında kalmaktan son anda kurtulmasına dair görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı. Eşyaları indirmeye başlayan firma yetkilileri, bir hurç içerisindeki eşyaları asansörle indirirken aşağı düşürdü. O sırada kaldırımda yürümekte olan bir kadın, son anda eşyanın altında kalmaktan kurtulurken korkuyla bir işyerine sığındı. İşte o anlar...
06.02.2020 - 14:20| Son Güncelleme : 06.02.2020 - 14:32
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