İzmir'de çifte cinayete 2 gözaltı

İzmir Torbalı'da maskeli bir kişi, İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park'ı öldürdü. Ardından Park'ın doktor olarak görev yaptığı devlet hastanesindeki bir doktorun eşi de aynı zanlı tarafından öldürüldü. Zanlının polisle çatıştığı markette çalışan görgü tanıklarından biri, şüphelinin oldukça soğukkanlı göründüğünü söyledi. İki cinayet arasındaki bağlantı araştırılırken, cinayetlere ilişkin 2 kişi gözaltına alındı. Saldırganın 30 yaşındaki Enver Yıldız olduğu öğrenildi. Ayrıntıları Burak Uygun İzmir'den aktardı.
NTV Haber 30.12.2019 - 12:13| Son Güncelleme : 30.12.2019 - 12:26
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