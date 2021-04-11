İzmir'de düşen eğitim uçağı denizden çıkarılıyor

İzmir'in Foça ilçesinde düşen eğitim uçağının enkazının denizden çıkartılması için çalışmalar sürüyor. Çalışmalar Deniz Kuvvetleri Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı'na bağlı 'TCG Alemdar' kurtarma gemisi ve dalgıçlar tarafından yürütülüyor. Bölgede, balıkçıların denizden geçişlerine kontrollü olarak izin veriliyor.
İzmir'deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan eğitim uçuşu için havalanan KT-1 tipi uçak, Cuma günü saat 10.40'ta Foça açıklarındaki İngiliz Burnu Orak Adası önlerinde denize düşmüştü. Uçaktaki fırlatma sistemi sayesinde paraşütle atlayıp, denize düşen pilotlar Albay Ahmet Kendir ve Yarbay Hakan Eryılmazyaralı olarak kurtarıldı. Tedavilerine devam edilen pilotların sağlık durumu iyi. Milli Savunma Bakanlığı ise ilk verilere göre eğitim uçağının motor arızası nedeniyle kaza kırıma uğradığını açıkladı.
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NTV Haber 11.04.2021 - 13:14| Son Güncelleme : 11.04.2021 - 13:43
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