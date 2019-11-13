İzmir'de engelli gence 'şaka' adı altında işkence ve taciz

İzmir'de 18 yaşındaki yüzde 50 engelli genç, iş arkadaşları tarafından işkence gördü. Streç filmle sardıkların gencin üzerine su döküp tacizde bulunan zanlılar, kendilerini "Şakanın dozunu biraz kaçırdık" diyerek savundu. 4 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan 2 zanlı, 21 Kasım'da mahkemeye çıkacak.

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