İzmir'de eski emniyet binasının çökme anı kamerada
İzmir'in Konak ilçesinde, depreme dayanıksız olduğu için yıkım çalışmaları başlatılan eski emniyet müdürlüğü binası akşam saatlerinde bir anda yerle bir oldu. O sırada yoldan geçen bir sürücü, çökmeyi fark edip ani manevra yaptı ve geri geri kaçmayı başardı. İşte o anlar...
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