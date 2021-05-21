İzmir ve Ayvalık'ta fırtına onlarca tekneyi batırdı
İzmir’in Dikili ilçesinde, etkili olan fırtına nedeniyle çok sayıda balıkçı teknesi battı. Büyük hasar gören teknelerin sahipleri sabahın erken saatlerinde bölgeye gelirken, toplamda 16 teknenin fırtına nedeniyle su alarak battığı ifade edildi. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde de şiddetli fırtına hem denizde hem de karada hayatı felç etti. Onlarca tekne fırtına sebebiyle batarken, ağaçlar ve bazı evlerin çatıları uçtu.
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NTV 21.05.2021 - 10:09| Son Güncelleme : 21.05.2021 - 11:11
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