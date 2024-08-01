İzmir'de ilginç olay: Polisten kaçan şüpheliyi çelme takarak durdurdu
İzmir'in Konak ilçesinde polislerinden kaçmaya çalışan şüpheli, yoldan geçen vatandaşın çelme takmasıyla yakalandı. Kazım Dirik Mahallesi 1. Sanayi Sitesi yakınlarında uygulama yapan trafik polisleri, bir sürücünün Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda arandığını belirledi. Polislerin şüpheliyi kovalaması ve vatandaşın bu kişiye çelme takma anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kayda alındı.
- Etiketler :
- Haberler -
- İzmir Konak
- İzmir
- Polis