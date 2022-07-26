İzmir’de ESHOT’ta görevli kadın otobüs şoförü, erkek bir yolcunun saldırısına uğradı. Durak harici yolcu almayan şoföre sinirlenen G.Y., küfürler yağdırıp tehdit etti. B.A.’nın polis çağırmasına iyice sinirlenen saldırgan, koruma kapısını kırarak kadın şoföre yumruk attı. İki yolcunun tutmaya çalıştığı saldırgan, polisler tarafından gözaltına alındı. Yüzünden yaralanan kadın şoför, darp raporu alarak şikayetçi oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Bşk.Tunç Soyer, zanlının hak ettiği cezayı alması için olayın takipçisi olacaklarını söyledi.