İzmir'de kick boksçu zabıta müdüründen esnafa yumruklu saldırı kamerada
İzmir'de kick boks ile uğraştığı öğrenilen Dikili Belediyesi Zabıta Müdürü, esnafa yumruklu saldırıda bulundu. Zabıta ekipleri, gündüz saatlerinde denetlenen kafeteryaya yürüyüş yoluna sandalye koyduğu gerekçesi ile uyarıda bulundu. Sandalyeleri yoldan çeken esnaf daha sonra akşam saatlerinde zabıta müdürü B.D. ile karşılaştı. İşletme sahibi S.G., zabıta müdürü B.D.'ye tepki gösterdi. Kendisine tepki gösteren esnafın üzerine yürüyen zabıta müdürü B.D., aniden esnafın yüzüne yumruk attı. Yumruk yiyen esnaf ayağa kalkmakta güçlük çekerken o anlar işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
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