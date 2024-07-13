İzmir'de korkunç olay! Elektrik akımına kapılan iki kişi hayatını kaybetti
İzmir'in Konak ilçesinde, yoğun yağmur sırasında yoldaki su birikintisinden karşıya geçmek isterken kaçak elektrik akımına kapılan Özge Ceren Deniz (23) ve İnanç Öktemay (44) hayatını kaybetmişti. Olayı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, Özge Ceren Deniz’in karşıdan karşıya geçmek isterken mazgala takılarak düştüğü, bu sırada İnanç Öktemay’ın yardım etmek isterken akıma kapıldığı görüldü.
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