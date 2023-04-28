İzmir'de lüks sitedeki yangın neden hızla yayıldı?

İzmir'deki lüks sitede başlayan yangın neden bu kadar hızlı yayıldı? Uzmanların bu konuda farklı görüşleri var. Yangından Korunma Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Turanlı'ya göre, sebep dış cephede ahşap kullanılması değil. Turanlı, asıl sorunun cephede yangının ilerlemesini durduracak malzemenin kullanılmaması olduğunu ifade etti. (Haber: Beyzanur Özer)

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