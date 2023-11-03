İzmir'de mahkemelik olduğu komşusunun evine baltayla saldırdı
İzmir'in Foça ilçesinde Arif Serdar K. (68), daha önce mahkemelik olduğu komşusu "Buzuki Niko" olarak bilinen müzisyen Niko Necdet Keresteci'ye (40) pompalı tüfekle ateş açıp, küfür ve hakaretler yağdırdı. Keresteci'nin şikayetçi olduğu Arif Serdar K., ifadesi sonrası bu kez balta ile gelip, müzisyenin evine saldırdı. O anlar, güvenlik kamerası ile görüntülendi. İhbarla olay yerine jandarma ekipleri sevk edilirken, taraflar birbirinden şikayetçi oldu.
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