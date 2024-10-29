İzmir'de polisin öldürüldüğü silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
İzmir'in Çiğli ilçesinde, bir tekel bayisinde iki grup arasında yaşanan tartışmada polis memuru olduğu öğrenilen evli ve 3 çocuk babası Mehmet Sıddık Temel (50) tabancayla vurularak öldürüldü. O anlar çevredeki bir güvenlik kamerası ile görüntülendi. Polis memurunun istirahatli olduğu öğrenilirken, suç aletiyle birlikte 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
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