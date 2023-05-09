İzmir'de sokak ortasında kadına öldüresiye şiddet

İzmir'in Konak ilçesinde bir kişi, sokak ortasında eski sevgilisi olduğu iddia edilen kadını öldüresiye dövdü. Kadının çığlıklarına koşan bir gruptan da dayak yiyen saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, korkunç darp anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
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