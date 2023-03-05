İzmir'de su çekildi, eski cami ortaya çıktı

Türkiye genelinde yağışsız geçen kış, kuraklık endişesini her geçen gün daha da artıyor. Birçok bölgede barajların su seviyesi hızla azalıyor. O barajlardan biri de, İzmir'in en önemli su kaynaklarından Tahtalı Barajı... Geçen yılın mart ayına göre doluluk oranının yüzde 69'dan yüzde 40'a düştüğü barajda, eski bir cami ortaya çıktı.

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