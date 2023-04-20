İzmir'de tehlikeli anlar: Halat koptu, işçiler havada asılı kaldı

İzmir'de bir gökdelenin temizliğini yapan işçilerin bağlı bulunduğu halatlardan biri koptu. 2 işçinin İçinde olduğu iskele defalarca binaya çarptı. Korku dolu anların ardından işçiler görevliler tarafından kurtarıldı.

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