İzmir'de tehlikeli anlar: Halat koptu, işçiler havada asılı kaldı
İzmir'de bir gökdelenin temizliğini yapan işçilerin bağlı bulunduğu halatlardan biri koptu. 2 işçinin İçinde olduğu iskele defalarca binaya çarptı. Korku dolu anların ardından işçiler görevliler tarafından kurtarıldı.
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