İzmir'de tüneli kapatan konvoydaki sürücülere ceza
İzmir'in Bayraklı ilçesinde düğün konvoyu oluşturan bir grup; Bayraklı Tüneli'nde araçlarını durdurarak trafiği kesti. İzmir Valiliği, tünel kameralarından durdukları görülen 5 araca cezai işlem uygulandığını ve adli takibat başlatıldığını bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, saat 14.51’de tünelde durdukları görülen, plakaları tespit edilen 5 araca trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili kural ve yasaklara uymamaktan cezai işlem uygulandığı belirtildi. Karayolları Trafik Kanunu 47/1-d maddesi gereği 132 lira cezai işlem uygulanan kişiler hakkında ayrıca adli takibat başlatıldığı da ifade edildi.
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Anadolu Ajansı - DHA 18.08.2020 - 01:44| Son Güncelleme : 18.08.2020 - 01:55
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