İzmir'de yol verme kavgası: Minibüs şoförü tartıştığı sürücüyü bıçakladı

İzmir'in Buca ilçesinde trafikte yol verme tartışmasında minibüs şoförü, hafif ticari aracın sürücüsüne tekme atıp bıçakla saldırdı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kavga anı çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Minibüs şoförü tutuklandı.

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