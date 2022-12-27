İzmir’deki çiftlikte 8 ton kaçak salça ve 12 ton bozuk gıda ele geçirildi
İzmir’de zabıta ekipleri 15 Aralık’ta bir besi çiftliğine baskın yapmış, 25 ton kaçak salça ele geçirmişti. Ekipler, ihbar üzerine aynı çiftliğe bir kez daha baskın yaptı ve yine aynı görüntülerle karşılaştı. Baskında, sağlıksız koşullarda üretilen 8 ton kaçak salça ve tarihi geçmiş 12 ton gıda maddesi ele geçirildi. İşletme mühürlenerek faaliyetine son verildi.
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