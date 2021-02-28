İzmir'deki Kalem Adası 400 milyon liraya satışta (24 saat geçmeden bir Türk talip oldu)
"Ege'nin Maldivleri" olarak anılan Kalem Adası, 400 milyon liraya satışa çıkarıldı. İzmir'in Dikili ilçesindeki Bademli Köyü'ne 500 metre mesafede olan ada, turkuaz rengi denizi ve bembeyaz kumuyla ilgi çekiyor. İlanın üzerinden 24 saat geçmeden bir Türk yatırımcı adaya talip oldu.
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NTV 28.02.2021 - 16:41| Son Güncelleme : 28.02.2021 - 16:53
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