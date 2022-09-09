İzmir’in işgalden kurtuluşunun 100. yılı

Türk ordusu, Büyük Önder Atatürk'ün "Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri" emrini 9 Eylül 1922'de yerine getirerek İzmir'in işgaline son verdi. Türk ordusu, Büyük Önder Atatürk'ün "Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri" emrini 9 Eylül 1922'de yerine getirerek İzmir'in işgaline son verdi.
(Haber: Merih Ak, Kamera:Burak Uygun)
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Haberler 09.09.2022 - 10:14| Son Güncelleme : 09.09.2022 - 11:13
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