İzmir’in işgalden kurtuluşunun 100. yılı

Türk ordusu, Büyük Önder Atatürk'ün "Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri" emrini 9 Eylül 1922'de yerine getirerek İzmir'in işgaline son verdi. Türk ordusu, Büyük Önder Atatürk'ün "Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri" emrini 9 Eylül 1922'de yerine getirerek İzmir'in işgaline son verdi.

(Haber: Merih Ak, Kamera:Burak Uygun)

Haberler 09.09.2022 - 10:14 | Son Güncelleme : 09.09.2022 - 11:13

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