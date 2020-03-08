İzmir'in tek kadın çöp kamyonu şoförü

İlknur Çoralar 45 yaşında ailesinin itirazlarına rağmen yapmak istediği işe yöneldi, şoför oldu. İzmir'deki tek kadın çöp kamyonu şoförü olması onun zorluklarla mücadele etmesine engel değil, Çoralar, işini severek yapıyor.
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NTV Haber 08.03.2020 - 09:18| Son Güncelleme : 08.03.2020 - 09:26
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