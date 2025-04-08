İzmit Körfezi'nde petrol tankerinde yangın
İzmit Körfezi'nde, ham petrol tankerinin makine dairesinde yangın çıktı.
Yarımca demirleme sahasında bulunan Singapur bayraklı "Hafnia Africa" isimli ham petrol tankerinin makine dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı römorkör ve tahlisiye botları yangına müdahale etti. Yangın gemi personelince kontrol altına alınırken, römorkörle soğutma çalışmaları devam ediyor. Öte yandan ilk belirlemelere göre gemideki personelin sağlık durumunun iyi olduğu ve çevre kirliliği oluşmadığı öğrenildi.
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