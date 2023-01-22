İzmit Körfezi'ni kirleten gemi havadan tespit edildi

Kocaeli'de İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 12 milyon 596 bin 461 lira ceza kesildi. Deniz uçağıyla gerçekleştirilen denetimlerde Liberya bandıralı "Lodestar" adlı kuru yük gemisinin petrol türevi kimyasal maddeyi denize tahliye ederek kirlilik oluşturduğu tespit edildi. Gemiye 12 milyon 596 bin 461 lira ceza kesildi. Böylece Körfez'i kirleten 3 gemiye bir hafta içinde toplamda 57 milyon 239 bin 42 lira ceza uygulanmış oldu.

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