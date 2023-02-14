JAK timleri 100'den fazla hayat kurtardı: Köpekler nasıl arama yapıyor?
Deprem felaketinde arama kurtarma çalışmaları sırasında bir kez daha arama kurtarma köpeklerinin ne kadar önemli olduğu anlaşıldı. Jandarma arama kurtarma timleri köpeklerin de yardımıyla Kahramanmaraş'ta 100'den fazla kişiyi kurtardı. NTV muhabiri Yağız Şenkal, Kahramanmaraş'ta köpeklerle arama çalışmasının nasıl yapıldığını anlattı. (Kamera: Cumhur Çatkaya)
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