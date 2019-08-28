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Jandarma Genel Komutanı'ndan Kıran-2 Operasyonu'na ilişkin açıklama
28.08.2019 - 12:58

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin PKK'ya yönelik başlatılan Kıran-2 Operasyonu'na ilişkin şöyle konuştu: "Operasyonlarda taktiğimiz alan hakimiyetini sağlamak. Alanda, bölgede, kırsalda, dağlarda her neredeyse teröristlerin inlerine girilecek, giriliyor ve girilmeye de devam edilecek. Burada uyguladığımız taktik öncelikle alan hakimiyetini sağlamak. Bütün alanı kontrol altına almak, teröriste ara, bul, yok et taktiği uygulayacak. Bütün komandolarımıza, özel harekat timlerimize verdiğimiz emir, teröristi ara, bul, yok et. Tamamını yok edinceye kadar sürekli operasyon mantığıyla bu faaliyetlerimiz devam edecektir. Hayırlı uğurlu olsun. Allah kazasız, belasız bu operasyonu hedefine ulaştıracak şekilde devam ettirir. Dün akşamdan bu yana operasyon planlandığı şekilde başarılı bir şekilde devam etmektedir."

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