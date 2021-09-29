Japon balıkları birçok yerde akvaryumları süslüyor

Antalya'da 40 dönüm arazide kurulan çiftlikte yetiştirilen binlerce Japon balığı, Türkiye'nin çeşitli illerindeki akvaryumları süslüyor. 560 beton havuz ve 30 toprak havuzun yer aldığı tesiste yılda 500 bin civarı balık üretiliyor.

NTV 29.09.2021 - 16:37 | Son Güncelleme : 29.09.2021 - 16:51

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