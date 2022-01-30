‘Japon’un Fransa’dan bile talipleri var

Sivas’ta ‘Japon’ isimli muhabbet kuşu Mehter Marşı söylüyor. Tepeli cinsi kuşunu 2 seneden beri eğittiğini anlatan Ömer Bayrak ‘‘İlk önce kısa kelimelerle başladım. Sonra uzun kelimelere, cümlelere geçtik. Sivasspor sloganlarını, Sivas türkülerini öğrettim. Şimdi de Mehter Marşı söylüyor’’ dedi. Japon’u satın almak için Türkiye’nin dışından Libya’dan, Fransa’dan bile arayanlar olduğunu söyleyen Bayrak ‘‘Ben onunla huzur buluyorum, mutlu oluyorum. İnsan evladını satar mı?’’ dedi.
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