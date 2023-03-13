Japonya'daki öğrencilerden depremzedelere destek mesajı

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki lise ve orta öğretim öğrencileri, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle Türkiye'ye destek mesajı gönderdi. Hazırlanan videoda öğrenciler, ''Seni seviyoruz Türkiye. Güçlü ol.'' ifadelerini kullandı.

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