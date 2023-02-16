Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı: Zemin sıvılaştı, binalar yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından bölgede incelemelerde bulunan uzmanlar, Adıyaman ve Hatay'da birçok binanın yıkılma nedeninin zemin sıvılaşması olduğunu tespit etti. Oysa zemin sıvılaşma riski olan alanlar, binalar inşa edilmeden önce tespit edilebiliyor. Ancak ortaya çıkan tablo bu durumun dikkate alınmadığını gösterdi. Peki zemin sıvılaşması nedir? Sıvılaşma olan zeminler iyileştirilebilir mi?

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