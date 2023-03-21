Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan inceleme: 4 hastane fay hattı üzerinde

11 ili etkileyen ve on binlerce binanın yıkımına neden olan depremler, Türkiye'deki yapıların durumunu gündeme getirdi. Jeoloji Mühendisleri Odası, Türkiye genelindeki hastaneleri inceledi. Buna göre 4 hastane fay hattı üzerinde yer alıyor. Çok yüksek riskli olarak tanımlanan sağlık tesisi sayısı ise 92.... (Özel Haber: Deniz Tüysüz)

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