Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan inceleme: 4 hastane fay hattı üzerinde
11 ili etkileyen ve on binlerce binanın yıkımına neden olan depremler, Türkiye'deki yapıların durumunu gündeme getirdi. Jeoloji Mühendisleri Odası, Türkiye genelindeki hastaneleri inceledi. Buna göre 4 hastane fay hattı üzerinde yer alıyor. Çok yüksek riskli olarak tanımlanan sağlık tesisi sayısı ise 92.... (Özel Haber: Deniz Tüysüz)
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.