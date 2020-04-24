'Joker gülüşlü adam' psikoloji profesörüne karşı

'Joker gülüşlü adam' olarak tanınan Kasım Can ile Prof. Dr. Serhat Tunç ile telefonda konuştu. Doktorun çocukluğuna inme gayreti Kasım Can'ın üzerinde işe yaramadı. Kars Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim üyesi de olan Tunç'un, ayrıntılı sorularına son derece rahat yanıt veren Can, durumunda herhangi bir olumsuzluk görmüyor. Can'ın çocukluk yıllarında sorun yaşayıp yaşamadığı, travma atlatıp atlatmadığı gibi konuları telefonla yaptığı görüşmede anlamaya çalışan Prof. Dr. Tunç, ''Çocukluk döneminde bir travmaya maruz kalmış olabilir. Ama bu telefonda değil, bizzat yüz yüze ayrıntılı bir tıbbi ve psikiyatri görüşme yapmak gerekir''dedi.
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ntv.com.tr 24.04.2020 - 15:37| Son Güncelleme : 24.04.2020 - 16:59
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