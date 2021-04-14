Kaçak güzellik merkezine baskın: Elinde enjektörle yakalandı

İstanbul Bağcılar'da kaçak işletilen bir güzellik merkezine polis baskın düzenledi. Yetki belgesi olmadan kaçak olarak güzellik merkezi açan Kerem E., elinde enjektörle yakalandı. Baskın gerçekleşmeseydi müşterisine işlem yapacak olan zanlı gözaltına alındı. Kaçak iş yerinde çok sayıda cerrahi malzeme ve cihaz ele geçirildi.

ntv.com.tr 14.04.2021 - 14:18 | Son Güncelleme : 14.04.2021 - 14:36

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