Kaçan dananın kuyruğunda sürüklendi

İstanbul Zeytinburnu’nda kaçan danayı durdurmak için kuyruğundan tutun kurban sahibi yerde sürüklendi. Trafikte, araçların arasında sürüklenen adamı görenler hemen yardıma koştu. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, yerde sürüklenen adamın, çevredekilerin ‘bırak’ diye bağırmasıyla hayvanın kuyruğunu bıraktığı görüldü.

ntv.com.tr 20.07.2021 - 14:33 | Son Güncelleme : 20.07.2021 - 14:43

DİĞER VİDEOLAR