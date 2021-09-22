Kaçan köpek, trafiği birbirine kattı: Sürücüler yakalamak için seferber oldu

Kocaeli’de sahibinin elinden kaçak bir köpek, trafiği alt üst etti. D-100 Karayolu’nda seyir halindeki sürücülerden bazıları araçlarıyla köpeği sıkıştırmaya çalıştı. Bazı sürücüler de otomobillerinden inerek yakalamak için peşinden koştu. Dakikalarca süren kovalamacaya rağmen köpek yakalanamadı.

ntv.com.tr 22.09.2021 - 10:40 | Son Güncelleme : 22.09.2021 - 10:51

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