Kaçan köpek, trafiği birbirine kattı: Sürücüler yakalamak için seferber oldu
Kocaeli’de sahibinin elinden kaçak bir köpek, trafiği alt üst etti. D-100 Karayolu’nda seyir halindeki sürücülerden bazıları araçlarıyla köpeği sıkıştırmaya çalıştı. Bazı sürücüler de otomobillerinden inerek yakalamak için peşinden koştu. Dakikalarca süren kovalamacaya rağmen köpek yakalanamadı.
Abone ol
Paylaş
ntv.com.tr 22.09.2021 - 10:40| Son Güncelleme : 22.09.2021 - 10:51
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.