Kaçarken düşünce köpeklerin arasında kaldı

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde bir kadının sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sabah saatlerinde evden çıkan Tuğba Biçer'in (38) etrafını bir anda köpekler sardı. Geri dönüp kaçmaya çalışan Biçer, bu sırada düştü. Bir kişinin müdahalesiyle köpeklerden kurtulan yaralı kadın, Doğanhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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