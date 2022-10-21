Kader Yıldız'ın ölümündeki sır perdesi aralandı: Kızımın suçu bu adamı sevmekti
İstanbul Beylikdüzü'nde bir AVM'nin terasından aşağıya atlayarak intihar eden Kader Yıldız'ın ölümünde sır perdesi aralandı. Kader'in annesi Gülnaz Yıldız sessizliğini bozdu. Gülnaz Yıldız, kızının ihanete uğradığı için intihar ettiğini söyledi.
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