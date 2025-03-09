Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili Ahmet Kurtuluş gözaltında: Tepki çeken sözler
Kadıköy Belediye Meclisi'nde, Meclis 1. Başkanvekili ile AK Parti Grup Başkanvekili arasında süre kısıtlaması nedeniyle tartışma yaşandı. AK Parti Grup Başkanvekili Elif Lale Bilgili hakkında “Şunu çıkaralım ya, bunu atalım dışarı Allah aşkına” ifadelerini sarf eden CHP'li Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanı Ahmet Kurtuluş hakkında, soruşturma başlatılarak gözaltına alındı.
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