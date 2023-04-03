Kadıköy vapurunda faciadan dönüldü

Eyüpsultan-Kadıköy seferini yapan şehir hatları vapuru kazadan son anda kurtuldu. Işıkları kapalı olduğu iddia edilen yabancı bayraklı kuru yük gemisini geç fark eden şehir hatları vapurunun kaptanı, kazayı yaptığı manevrayla önledi. Şehir hatları vapuru olayın ardından Kadıköy İskelesi'ne doğru seyrine devam etti.
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