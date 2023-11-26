Kadıköy ve Küçükçekmece'de fırtınanın etkisiyle dev dalgalar oluştu
İstanbul'da fırtına nedeniyle Kadıköy Caddebostan sahil şeridinde denizde dev dalgalar oluştu. Küçükçekmece'deki Menekşe sahilinde ise, denizde oluşan dalgalar, yosun ve taşları sahilyoluna taşıdı. Sürücüler araçlarıyla yolda ilerlerken zorlandı.
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