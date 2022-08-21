Kadıköy’de çevreyi rahatsız eden 3 kişiye motokuryeden dayak

İstanbul Kadıköy’de çevreyi rahatsız eden alkollü 3 kişiye yoldan geçen bir motokurye müdahale etti. Bir iş yerinin güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, motokuryenın yumruklarıyla üç kişiyi yere serdiği görülüyor. Kavga, olay yerine bekçilerin gelmesiyle son buldu.

Haberler - İHA 21.08.2022 - 12:17 | Son Güncelleme : 21.08.2022 - 12:27

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