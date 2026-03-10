Kadıköy'de denetim: 1.2 milyon TL ceza, 159 araç trafikten men
10.03.2026 15:01
İHA
Kadıköy'de 3 gece boyunca gerçekleştirilen denetimlerde trafik ve asayiş ekipleri birlikte görev aldı. 5 bin 50 aracın kontrol edildiği uygulamalarda toplamda 1 milyon 278 bin 385 TL ceza kesilirken 159 araç trafikten men edildi.
