Kadıköy'de denetim: 1.2 milyon TL ceza, 159 araç trafikten men

10.03.2026 15:01

İHA

Kadıköy'de 3 gece boyunca gerçekleştirilen denetimlerde trafik ve asayiş ekipleri birlikte görev aldı. 5 bin 50 aracın kontrol edildiği uygulamalarda toplamda 1 milyon 278 bin 385 TL ceza kesilirken 159 araç trafikten men edildi.