Kadıköy'de kadınlardan kadına şiddete tepki

İstanbul Kadıköy'de kadınlar, kadın cinayetlerinin sonlandırılması için eylem yaptı. Kadın meclislerinin öncülüğünde yaklaşık 200 kadın Kadıköy'deki Beşiktaş İskelesi önünde, kadın cinayetlerini protesto etmek için toplandı. Gruptakiler, pankartlar ve öldürülen kadınların fotoğraflarıyla sloganlar attı. Şiddete uğrayan kadınlar için daha fazla koruma öngören istanbul sözleşmesi ile ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanunun uygulanmasını istedi.
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