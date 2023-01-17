Kadıköy'de kaldırımlardaki scooterlar belediye tarafından toplandı
İstanbul Kadıköy'de firmalara verilen süre doldu ve kaldırımlara gelişigüzel park edilen scoterlar belediye ekipleri tarafından toplanmaya başlandı. 100'e yakın scooter belediyenin depolarına götürülürken yaklaşık 60 scooter da firma yetkilileri tarafından alındı. Kadıköy Belediyesi, kaldırımlara park edilen scooterlar için firmalara 49 bin 360 lira para cezası da uyguladı.
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