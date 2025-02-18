Kadıköy'de motosikletle ambulansın önünü kestiler!
İstanbul Kadıköy'de siren çalarak acil hasta nakli yapan ambulansın önünü kesip durduran ve hasta olup olmadığını kontrol eden motosikletli iki kişinin 3'er yıla kadar hapsi istendi.
Olay, Kadıköy Bostancı yan yolda 10 Haziran Pazartesi günü saat 15.00 sıralarında meydana geldi.
Bir hasta nakil ambulansının önü motosikletli Emirhan Baydaroğlu (24) ve Mustafa Tahtacı (27) tarafından kesildi. 2 kişi siren çalarak hastaneye hasta yetiştirmeye çalışan ambulans şoförüyle tartışmaya başladı.
Trafik magandaları "Biz bu ambulansta hasta olduğuna inanmıyoruz" diyerek içeride bulunan hastayı görmek istediklerini söyledi.
Bir türlü hareket edemeyen ambulans şoförü çaresiz kalarak aracın yan kapısını açtı; içeride bulunan hastayı motosikletli 2 kişiye gösterdi.
Hastayı gören 2 şüpheli ikna olunca olay yerinden ayrıldı.
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