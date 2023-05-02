Kadıköy'de motosikletliyi dövdüler

Kadıköy'de motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsünün trafikte başlayan tartışması kavgaya dönüştü.
Olay, 28 Mayıs Pazar günü saat 10.00 sıralarında Fikirtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosiklet sürücü ile yanından geçen bir otomobil sürücüsü arasında yol vermediği gerekçesiyle tartışma başladı. Tartışmanın büyümesiyle otomobilden inen dört kişi motosiklet sürücüsünü dövdü.
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