Kadıköy’de yer altından geçen elektrik kabloları patladı

İstanbul Kadıköy’de yer altından geçen kablolar bilinmeyen bir nedenle yandı. Yanma sırasında yaşanan patlamalar çevre sakinlerinde paniğe neden oldu. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye de müdahale ederek alevleri kısa sürede söndürdü.

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