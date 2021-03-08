Kadın cinayetleri salgında bile durmadı

Türkiye'de hemen her gün kadın cinayeti işleniyor... Kadın Cinanyetlerini Durduracağız Platformu temsilcilerine göre evde kalan kadın daha çok şiddete maruz kalıyor. Ancak, kadın cinayetleri davalarında umut verici gelişmeler de oldu. (Haber:Deniz Tüysüz)

NTV 08.03.2021 - 10:02 | Son Güncelleme : 08.03.2021 - 10:42

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